Лавров: НАТО причастно к дальнобойным ударам по РФ и вторжению в Курскую область

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны НАТО оценивать, в первую очередь, свои действия, прежде чем обвинять Россию в эскалации конфликта на Украине. Заявление последовало в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать обвинения Запада в адрес Москвы по поводу присутствия северокорейских военных в Курской области.

«Тем, кто в чем-то обвиняет Россию, нужно посмотреть на себя в зеркало <...> Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России. Об этом доходчиво высказывался президент РФ Владимир Путин в ходе недавних публичных выступлений. О какой эскалации с нашей стороны может вообще идти речь?»— задался риторическим вопросом господин Лавров.

Он также обратил внимание, что в условиях информационной войны не следует ожидать от представителей стран Запада объективности. Глава МИДа отметил, что Москва продолжит «спокойно и аргументированно» опровергать любые антироссийские заявления.

Сергей Лавров также заявил, что Запад при усилении давления на Россию использует гибридные методы, и предупредил о риске их трансформации в открытые военные действия.