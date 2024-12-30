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Коммерсантъ FM
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Лавров: НАТО причастно к дальнобойным ударам по РФ и вторжению в Курскую область

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны НАТО оценивать, в первую очередь, свои действия, прежде чем обвинять Россию в эскалации конфликта на Украине. Заявление последовало в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать обвинения Запада в адрес Москвы по поводу присутствия северокорейских военных в Курской области.

«Тем, кто в чем-то обвиняет Россию, нужно посмотреть на себя в зеркало <...> Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России. Об этом доходчиво высказывался президент РФ Владимир Путин в ходе недавних публичных выступлений. О какой эскалации с нашей стороны может вообще идти речь?»— задался риторическим вопросом господин Лавров.

Он также обратил внимание, что в условиях информационной войны не следует ожидать от представителей стран Запада объективности. Глава МИДа отметил, что Москва продолжит «спокойно и аргументированно» опровергать любые антироссийские заявления.

Сергей Лавров также заявил, что Запад при усилении давления на Россию использует гибридные методы, и предупредил о риске их трансформации в открытые военные действия.

Фотогалерея

Какое дальнобойное оружие угрожает России

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т&lt;br> На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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