Стрелявшего в воздух ростовчанина привлекли к административной ответственности

Стражи порядка привлекли к ответственности ростовчанина, открывшего стрельбу в воздух ранним утром на ул. Еременко. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в результате его действий никто не пострадал, никакое имущество не было повреждено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Опросив очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали стрелка по месту жительства. На использовавшееся травматическое оружие у него имелось разрешение, поэтому в отношении фигуранта составили протокол о мелком хулиганстве. Ему грозит 15 суток ареста или штраф до тысячи рублей.

Дмитрий Ковалевский