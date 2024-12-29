В Казани спрос на поход в баню увеличился на 55%

В ноябре в Казани по сравнению с ноябрем прошлого года зарегистрировали увеличившийся спрос на поход в баню или сауну на 55 и 12% соответственно. Об этом рассказали в пресс-службе портала «Авито Услуги».

Самым популярным видом бани стала русская баня. За год число объявлений от владельцев таких бань в Казани выросло на 11%. Хаммам, или турецкая баня, также пользуется высокой популярностью среди казанцев, спрос на нее вырос на 160%, а предложение — на 18%.

Спрос на услуги парильщиков в ноябре этого года увеличился на 127% по сравнению с прошлым месяцем. Стоимость услуг парильщиков варьируется в среднем от 2,5 до 3 тыс. руб. в час, в зависимости от типа бани и выбранного набора услуг.

Диана Соловьёва