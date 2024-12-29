В Советском районе жители ряда домов перед Новым годом остались без холодной воды
В Советском районе Казани жители ряда домов остались без холодной воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
В Советском районе жители ряда домов перед Новым годом остались без холодной воды
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Авария произошла на водопроводе по улицам Аграрная — Космонавтов. Холодную воду отключили в районе ЖК «21 век» и ул. Космонавтов. На участке работает бригада. Работы должны завершить до вечера.