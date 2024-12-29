В регионе перераспределили полномочия по планированию и зонированию

В Ярославской области с муниципального на региональный уровень власти перешли полномочия в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования. В правительстве области сообщили, что соответствующий закон подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Как он пояснил, перераспределение полномочий упростит решение задач в градостроительстве и улучшит систему управления. «Например, мы сможем быстрее утверждать планы развития территорий, правила использования земли и другие важные документы»,— прокомментировал господин Евраев.

По словам первого зампреда областного правительства Дениса Хохрякова, в 19 округах региона нужно обновить генеральные планы. На эти цели требуется порядка 500 млн руб., таких средств в бюджетах округов нет. В правительстве области отметили, что перед принятием решения был изучен опыт других регионов.

Алла Чижова