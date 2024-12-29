Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В регионе перераспределили полномочия по планированию и зонированию

В Ярославской области с муниципального на региональный уровень власти перешли полномочия в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования. В правительстве области сообщили, что соответствующий закон подписал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Как он пояснил, перераспределение полномочий упростит решение задач в градостроительстве и улучшит систему управления. «Например, мы сможем быстрее утверждать планы развития территорий, правила использования земли и другие важные документы»,— прокомментировал господин Евраев.

По словам первого зампреда областного правительства Дениса Хохрякова, в 19 округах региона нужно обновить генеральные планы. На эти цели требуется порядка 500 млн руб., таких средств в бюджетах округов нет. В правительстве области отметили, что перед принятием решения был изучен опыт других регионов.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...