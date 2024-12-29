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Дело об уклонении от уплаты 229 млн рублей налогов раскрыли донские следователи

СУ Следственного комитета по Ростовской области завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму в 229 млн руб. Обвинительное заключение подписано в отношении руководителя одной из строительных компаний (название не разглашается) — сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Сгенерировано нейростью

Фото: Сгенерировано нейростью

В период с 2019 по 2021 годы фигурант подписывал фиктивные договоры с контрагентами, информацию о которых затем вносил в налоговую отчетность. Тем самым он избегал государственных сборов. Кроме того, подозреваемый в это же время направлял в кредитные учреждения платежные поручения — в общей сложности более 200 бумаг — о переводе средств на ложном основании недобросовестным компаниям. Таким образом, на их счета поступило порядка 100 млн руб.

Уголовное дело в отношении фигуранта передано для рассмотрения в суд.

Дмитрий Ковалевский

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