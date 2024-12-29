Жителей Челябинской области просят отказаться от салютов в праздники

Из-за участившихся случаев травматизма после использования некачественной пиротехники или нарушения правил безопасности жителей Челябинской области призывают максимально отказаться от запуска фейерверков в праздники, сообщает региональный аппарат антитеррористической комиссии.

В случае использования салютов нужно придерживаться правил безопасности: покупать пиротехнику в специализированных магазинах, внимательно читать инструкции, держаться на безопасном расстоянии (40-50 шагов), не допускать детей к фейерверкам и не запускать их в помещениях, на балконах, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок.

Виталина Ярховска