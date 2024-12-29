Из разбившегося в Южной Корее самолета извлекли черные ящики

Из разбившегося в южнокорейском аэропорту Муан Boeing 737-800 извлекли черные ящики, пишет Associated Press со ссылкой на Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта. На основе полученных данных будет проведено расследование для установления обстоятельств происшествия. Согласно последней подтвержденной информации, число жертв авиакатастрофы достигло 177, двое числятся пропавшими без вести, еще двое выжили.

Среди погибших — 84 женщины, 82 мужчины и еще 11 человек, пол которых пока не удалось определить, сообщила пожарная служба страны. Оба выживших — члены экипажа. Их доставили в больницу, они находятся в сознании.

В связи с авиакатастрофой исполняющий обязанности президента республики Чхве Сан Мок объявил в стране траур. Он будет длиться с сегодняшнего дня, 29 декабря, и до 00:00 5 января.

Самолет авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке сегодня, 29 декабря, утром. Воздушное судно летело из Бангкока. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность шасси из-за столкновения с птицами. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся.