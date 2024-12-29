Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из разбившегося в Южной Корее самолета извлекли черные ящики

Из разбившегося в южнокорейском аэропорту Муан Boeing 737-800 извлекли черные ящики, пишет Associated Press со ссылкой на Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта. На основе полученных данных будет проведено расследование для установления обстоятельств происшествия. Согласно последней подтвержденной информации, число жертв авиакатастрофы достигло 177, двое числятся пропавшими без вести, еще двое выжили.

Среди погибших — 84 женщины, 82 мужчины и еще 11 человек, пол которых пока не удалось определить, сообщила пожарная служба страны. Оба выживших — члены экипажа. Их доставили в больницу, они находятся в сознании.

В связи с авиакатастрофой исполняющий обязанности президента республики Чхве Сан Мок объявил в стране траур. Он будет длиться с сегодняшнего дня, 29 декабря, и до 00:00 5 января.

Самолет авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке сегодня, 29 декабря, утром. Воздушное судно летело из Бангкока. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность шасси из-за столкновения с птицами. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...