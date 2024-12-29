В Татарстане ожидается до -9°, гололедица, туман и ухудшение видимости

В Татарстане днем 29 декабря, ночью и утром 30 декабря местами прогнозируют туман и ухудшение видимости до 500 м и менее. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Температура днем составит -4...-9°. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная. На выходных Татарстан находится на периферии антициклона, поэтому прогнозируют неустойчивый характер погоды.

30 декабря республика расположится в передней части северного циклона. В Татарстане ожидается небольшой снег. Температуры воздуха ночью и утром понизятся до -8...-13°, днем составят -3...-8°.

Диана Соловьёва