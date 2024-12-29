В Сочи усилен контроль общественного транспорта в период праздников

Работа общественного транспорта в период зимних каникул в Сочи взята на усиленный контроль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во время новогодних и рождественских праздников в Сочи особое внимание уделяется регулярности, интенсивности и бесперебойности работы общественного транспорта, включая маршруты в горном кластере. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба и специальных мониторинговых групп.

По словам вице-мэра города Вячеслава Бауэра, внимание уделяется безопасности и работе международного аэропорта Сочи, железнодорожных вокзалов, а также въездов и автобусного сообщения на территории горнолыжных курортов. Общая вместимость парковок составляет более 4 тыс. машино-мест.

В горный кластер ограничен въезд транспортных средств без зимних шин. Усилена работа специальной техники для эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Места для специальных стоянок уже определены.

Как отметили в мэрии, эвакуации подлежит транспорт, который создает препятствия для посадки и высадки пассажиров, а также для работы уборочной техники, если он брошен возле автобусных остановок. Регулярно проводятся рейды по выявлению нарушителей и привлечению их к административной ответственности.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и не допустить заторов в направлении Красной Поляны, мобильные посты ДПС работают в усиленном режиме. Для ухода за дорогами в горном кластере планируется привлечь 79 единиц техники. Также подготовлено более 10 тыс. т противогололедных материалов.

Алина Зорина