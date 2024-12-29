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В Челябинске в массовом ДТП погиб пассажир

В Челябинске в результате ДТП на улице Труда погиб пассажир, сообщает пресс-служба управления Гоставтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 29 декабря вблизи дома 172 по улице Труда занесло автомобиль Lada Granta под управлением 32-летнего водителя. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями марки Renault. В результате аварии водитель и ее двое детей с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение. Пассажир Lada Granta погиб на месте. Также пострадала 41-летняя пассажир одного из встречных автомобилей.

Виталина Ярховска

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