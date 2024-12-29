Ростовская область вошла в десятку рейтинга встревоженных регионов

По итогам 2024 года Ростовская область заняла седьмое место в рейтинге встревоженных регионов. Таковы результаты исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС», которое выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

По результатам замеров экспертов, больше всего жителей Ростовской области тревожит ситуация в зоне контртеррористической операции, атаки беспилотников и рост цен.

Рост цен находится в топе в большинстве регионов. Также россиян особенно сильно волнуют действия финансовых мошенников, ситуация в зоне контртеррористической операции, замедление YouTube и мигранты.

В целом в России суммарный индекс тревожности в 2024 году снизился почти на четверть по сравнению с 2023 годом. Как отмечает вице-президент КРОС Кирилл Лубнин, это говорит о том, что общество полностью адаптировалось к жизни в условиях СВО и бытовые проблемы в этом году вышли на первый план.

Кристина Федичкина