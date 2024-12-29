Мэрия Уфы утвердила планировку застройки квартала в Черниковке

Администрация Уфы приняла проекты планировки и межевания квартала в Черниковке, расположенного в границах улиц Герцена, Кулибина и Кольцевой. Документацию подготовила подконтрольная Андрею Носкову компания «Специализированный застройщик ПСК», заключившая в январе этого года с мэрией договор о комплексном развитии территории жилой застройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Площадь участка — 10 га. На нем расположены жилые двухэтажки и хозяйственные постройки. В центре квартала — пятиэтажные жилые дома, в западной — школа №80.

Застройщик планирует снести часть двухэтажных домов, гаражей и хозяйственных построек общей площадью 1,4 га, разместив на участке семь жилых высоток от 11 до 30 этажей со встроенными помещениями, а также два паркинга. В новых домах будут жить 3,3 тыс. человек.

Для обеспечения жителей проектируемой территории местами в общеобразовательных и дошкольных учреждениях планируется провести реконструкцию школу №87, которая находится в радиусе транспортной доступности, с увеличением вместимости до 1740 мест. Внутри квартала предусмотрено размещение встроенных центров развития детей общей вместимостью 260 мест.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик ПСК» зарегистрировано в сентябре 2023 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — распределен между Андреем Носковым, его дочерью Викторией Тарасовой и Олегом Филипповым.

Наталья Балыкова