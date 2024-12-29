Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 174

На месте крушения Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее продолжается спасательная операция. По последним данным, подтвержденное число погибших выросло до 174, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на пожарную службу. Всего на борту находился 181 человек. Южнокорейские власти склоняются к тому, что погибли все находившиеся в самолете, за исключением двух человек.

По информации пожарной службы, которую приводит Associated Press, погибли 176 человек. Из них — 83 женщины, 82 мужчины, а также 11 человек, пол которых пока не удалось определить. Двое выживших — члены экипажа, они находятся в сознании и не в опасном для жизни состоянии.

В ликвидации возгорания на месте крушении самолета задействованы 32 пожарные машины и несколько вертолетов. На место происшествия также направлены около 1560 пожарных, полицейских, солдат и других должностных лиц.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке сегодня, 29 декабря, утром. Воздушное судно летело из Бангкока. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность шасси из-за столкновения с птицами. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся.