Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 174

На месте крушения Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее продолжается спасательная операция. По последним данным, подтвержденное число погибших выросло до 174, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на пожарную службу. Всего на борту находился 181 человек. Южнокорейские власти склоняются к тому, что погибли все находившиеся в самолете, за исключением двух человек.

По информации пожарной службы, которую приводит Associated Press, погибли 176 человек. Из них — 83 женщины, 82 мужчины, а также 11 человек, пол которых пока не удалось определить. Двое выживших — члены экипажа, они находятся в сознании и не в опасном для жизни состоянии.

В ликвидации возгорания на месте крушении самолета задействованы 32 пожарные машины и несколько вертолетов. На место происшествия также направлены около 1560 пожарных, полицейских, солдат и других должностных лиц.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при посадке сегодня, 29 декабря, утром. Воздушное судно летело из Бангкока. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность шасси из-за столкновения с птицами. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся.

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Южной Корее

Предыдущая фотография
Обломки самолета

Обломки самолета

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 16

Обломки самолета

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Maeng Dae-hwan / Newsis / AP

Фото: AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...