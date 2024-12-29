Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Установка подсветки монумента Дружбы в Уфе прошла историко-культурную экспертизу

Эксперты согласовали проектную документацию на проведение работ по установке подсветки на объекте культурного наследия федерального значения монументе Дружбы в Уфе. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на официальном портале Башкирии.

Проектная документация по установке светильников, разработанная уфимской компанией «Энергострой+», рассматривалась с 23 по 27 декабря. Заказчиком исследования указана научно-проектная компания «Рисейв» (Киров). Экспертизу провели казанские специалисты Гюзель Исхакова и Игорь Нестеренко, а также Олег Свиридовский из Омска.

Эксперты пришли к выводу, что предполагаемые проектировщиком работы по установке подсветки — 30 светильников непосредственно на фасад объекта культурного наследия и 26 на железобетонные столбы по его периметру — не оказывают влияние на его конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, "направлены на создание условий для улучшения восприятия объекта культурного наследия в ночное время, которое помогает подчеркнуть архитектурные детали, его фасады, линии и формы и создать эстетическое впечатление, обеспечить видимость и ориентацию людей в темное время суток", без изменения его особенностей и предмета охраны.

Контракт на ремонт системы подсветки был заключен мэрией с ООО «Энергострой+» в начале августа и действует до конца этого года. Стоимость работ составила 11,8 млн руб.

17 августа глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в telegram-канале опубликовал видеокадры с обновленной подсветкой монумента Дружбы в цветах российского и башкирского флага.

Предмет охраны памятника Башкультнаследие утвердило 23 октября этого года.

Наталья Балыкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...