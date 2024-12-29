Установка подсветки монумента Дружбы в Уфе прошла историко-культурную экспертизу

Эксперты согласовали проектную документацию на проведение работ по установке подсветки на объекте культурного наследия федерального значения монументе Дружбы в Уфе. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на официальном портале Башкирии.

Проектная документация по установке светильников, разработанная уфимской компанией «Энергострой+», рассматривалась с 23 по 27 декабря. Заказчиком исследования указана научно-проектная компания «Рисейв» (Киров). Экспертизу провели казанские специалисты Гюзель Исхакова и Игорь Нестеренко, а также Олег Свиридовский из Омска.

Эксперты пришли к выводу, что предполагаемые проектировщиком работы по установке подсветки — 30 светильников непосредственно на фасад объекта культурного наследия и 26 на железобетонные столбы по его периметру — не оказывают влияние на его конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, "направлены на создание условий для улучшения восприятия объекта культурного наследия в ночное время, которое помогает подчеркнуть архитектурные детали, его фасады, линии и формы и создать эстетическое впечатление, обеспечить видимость и ориентацию людей в темное время суток", без изменения его особенностей и предмета охраны.

Контракт на ремонт системы подсветки был заключен мэрией с ООО «Энергострой+» в начале августа и действует до конца этого года. Стоимость работ составила 11,8 млн руб.

17 августа глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в telegram-канале опубликовал видеокадры с обновленной подсветкой монумента Дружбы в цветах российского и башкирского флага.

Предмет охраны памятника Башкультнаследие утвердило 23 октября этого года.

Наталья Балыкова