Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 124

Число погибших при крушении самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 124, пишет «Рёнхап» со ссылкой на экстренные службы. Всего на борту находился 181 человек. Выжили, предположительно, только двое. 55 человек пока считаются пропавшими без вести. Reuters со ссылкой на пожарные службы страны пишет, что погибли 127 человек.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке сегодня, 29 декабря, утром. Воздушное судно возвращалось из Бангкока. На лайнере летели 173 корейца и 2 таиландца, гражданство членов экипажа не уточнялось. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность шасси. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся.

На место происшествия прибыл исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок. Он заявил, что уезд Муан, где произошла авиакатастрофа, объявлен особой зоной бедствия.