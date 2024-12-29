Средний размер микрозайма в Ростовской области составил 11,2 тысячи рублей

В ноябре средний размер микрозайма в Ростовской области составил 11,2 тыс. руб. Это на 1,7% ниже показателя октября (11,4 тыс. руб). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольший средний размер микрозайма в ноябре зафиксирован в Москве (12,77 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (11,29 тыс. руб.), Ростовской (11,21 тыс. руб.) и Московской (11,20 тыс. руб.) областях, а также в Новосибирской области (10,60 тыс. руб.).

Как отмечает в сообщении директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков после снижения в июле-августе в осенние месяцы средний размер микрозайма немного увеличился, при этом в целом рост не превышает инфляции.

«Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам»,— считает господин Волков.

Кристина Федичкина