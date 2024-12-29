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Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс из Казани в Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс J2 8576 в Баку, который должен был отправиться из международного аэропорта Казани 28 декабря в 23:15. Информация об этом появилась в онлайн-табло.

В пресс-службе аэропорта Казани сообщили, что следующий рейс в расписании назначен на 30 декабря. По данным онлайн-табло, самолет из столицы Татарстана должен вылететь в 23:15, а прилететь 31 декабря в 02:15.

Ранее Azerbaijan Airlines с 28 декабря приостановила полеты в семь городов России: Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

25 декабря самолет авиакомпании вылетел из Баку в Грозный. Из-за нештатной ситуации он направился в Актау. Борт разбился в 3 км от аэропорта. Погибли 38 человек.

Диана Соловьёва

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