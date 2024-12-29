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28 декабря в Казани произошло 224 ДТП, пострадали два человека

В Казани 28 декабря зафиксировано 224 ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 126 ДТП с материальным ущербом. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ города.

Два человека пострадали в ДТП. Одного из пострадавших сбил автомобиль при повороте направо. Водитель не уступил дорогу пешеходу. Одно столкновение с пострадавшим произошло при повороте налево: машина не уступила дорогу другому автомобилю, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления.

Сотрудники ГИБДД задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей без прав. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух граждан.

Диана Соловьёва

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