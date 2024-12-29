Над Крымом сбили два беспилотника

Минобороны сообщило, что в ночь на сегодня, 29 декабря, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Днем 28 декабря средства ПВО уничтожили два дрона над Крымом и один — над Курской областью. Пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 28 декабря над регионами России было уничтожено 56 беспилотников. 28 из них сбито над Воронежской областью, 17 — над Ростовской, 11 — над Белгородской. В Белгородской области ранения получили два жителя села Платово Красногвардейского района.