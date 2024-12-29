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Цирк Никулина, усадьба Деда Мороза и диско-елка

Какие мероприятия пройдут в Сочи на новогодних каникулах

С 31 декабря по 9 января в Сочи планируется провести 130 новогодних мероприятий в горном и прибрежном кластерах. В организации участвуют более 600 артистов, сообщает пресс-служба администрации города. Развлекательные программы пройдут во всех районах города, а также на горнолыжных курортах. Подробнее — в информационном обзоре «Ъ-Сочи».

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Парад сказочных героев и квесты

В парке «Ривьера» новогодняя программа подготовлена на все дни каникул. Гостей ожидает интерактивный перформанс «Репортеры настроения», развлекательная программа с викторинами и подарками, а также работа вечерней танцплощадки. Все желающие смогут принять участие в параде сказочных героев. Кроме того, в парке откроется традиционная зимняя резиденция Деда Мороза и Снегурочки.

В парке «Дендрарий» в новогодние праздники состоится квест по ориентированию, участники которого получат призы и подарки. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Канатная дорога будет работать ежедневно. Кроме того, четырежды в день гиды будут проводить организованные экскурсии по парку.

В Сочинском национальном парке можно посетить: Агурское ущелье и водопады, Орлиные скалы, гору Большой Ахун, Змейковские водопады, Ажек и Ореховские водопады. Все они открыты для пеших прогулок и станут дополнением к новогодним мероприятиям.

В честь Нового года Кавказский государственный заповедник предлагает бесплатные экскурсии. 2 января можно посетить Малое кольцо Тисо-самшитовой рощи. Для участия необходимо приобрести входной билет и записаться в день экскурсии в кассе. Кроме того, 2, 3 и 6 января пройдут бесплатные экскурсии по Вольерному комплексу «Лаура». А в эколого-информационном центре «Лаура» — программы с хороводами и экскурсии для детских групп.

«Тайна подснежников»

В рамках новогоднего сезона в «Сочи Парке» будет представлена постановка «Тайна подснежников», в главных ролях которой выступят ведущие артисты Московского цирка Никулина. Это представление основано на сказке «Двенадцать месяцев» и дополнено современными спецэффектами. Цирковое шоу будет проходить ежедневно на сцене «Сочи Парк Арены» с 27 декабря по 8 января. Посещение представления включено в стоимость единого билета.

«Волшебство здесь живет круглый год, и в праздничные дни особенно приятно прогуляться по ярко украшенным тематическим землям, улететь ввысь на Жар-птице, подружиться c Бабой Ягой и Дедом Морозом, сходить на цирковую премьеру «Тайна подснежников» и, может быть, найти подснежники среди зимы»,— говорится в описании мероприятия.

Масштабная яркая премьера от Московского цирка Никулина на Цветном бульваре поставлена специально для праздничного сезона.

Посетителей ждут восемь сложнейших цирковых номеров в исполнении титулованных артистов с мировыми именами, лауреатов международных конкурсов, современные визуальные эффекты, масштабные декорации, искусственный снег из-под купола цирка и другие уникальные режиссерские решения. 11-летняя воздушная гимнастка Соня Кибенко в роли Машеньки покажет сложнейшие трюки, которые по силе не каждому взрослому артисту.

Полет воздушных гимнастов в темноте. Эксклюзивный номер невероятной красоты — артисты в светящихся костюмах парят под куполом цирка, подчеркивая волшебство момента. Здесь будут и эффектно раскрывающиеся крылья бабочки, и сотни подснежников, и снег из-под купола цирка.

31 декабря в «Сочи Парке» организуют развлечения нон-стоп. С 13:00 до 02:00 гостей ждут живая музыка, интерактивные спектакли и мультшоу, балет и акробатические трюки, заряд веселья и отличного настроения. С вами праздник отметят Дед Мороз и Снегурочка и все сказочные герои Сочи Парка.

Специальные гости новогодней ночи — этно-группа «Стерео Коромысло», музыканты начнут выступление за полчаса до полуночи. Полтора часа любимых новогодних хитов в современной обработке, неоновое шоу и акробатические зарисовки.

«Магия Нового года»

На курорте «Роза Хутор» жителей и туристов ждет встреча с «Магией Нового года». В интерактивном этнопарке «Моя Россия» Дед Мороз проведет экскурсии, где расскажет об истории и традициях празднования Нового года в стране. Экскурсии проходят ежедневно по 19 января два раза в день.

Кроме того, на Главной площади возле Ратуши с 1 по 8 января организована Усадьба Деда Мороза. Гости смогут пообщаться с Дедом Морозом, получить в подарок пряник и открытку, написать обещание на следующий год. Здесь же будет открыта почта Деда Мороза.

В «счастливые часы» (с 9:00 до 14:00) любители активного отдыха смогут испытать удачу и оказаться в кабинке, где поселился Новый год. Она будет нарядно украшена. Гости курорта отправятся на подъемнике к высотам в праздничной атмосфере.

Вечерние перфомансы проводятся на курорте с 17:00 до 19:00. Посетителей ждет яркая анимация со сказочными горными жителями в формате уличного театра. В качестве музыкального сопровождения — шарманка.

Вечерами (с 18:00 до 18:45) на Главной сцене у Ратуши организуют театрализованное шоу «Диско-елка на площади» — синтез дискотеки и традиционной елки. Гостей ждут Дед Мороз, Снегурочка, сказочные Снеговики и конечно главные символы Нового и уходящего года — Дракоша и Змея, зажигательные танцы и хороводы вокруг елки.

С 19:00 до 19:30 часов на курорте проводят сказочный парад — праздничный парад во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой вдоль реки.

Музыкально-акробатическое шоу «Сказочный ритуал» проводят на курорте с 20:00 до 20:30. Кульминация вечерней программы — шоу объединяет в себе акробатику, батутный спорт, воздушную гимнастику, хореографию и игру драматических актеров.

С 20:00 до 22:00 здесь проводят зажигательную дискотеку с кавер-группой «Жара», DMC Morfey и русским Go-Go dance. В течение всего мероприятия на улице также будет работать анимация и уличный театр.

С 10:00 до 22:00 часов в шести новогодних домиках организуют новогодний базар. Гости смогут попробовать блюда в концепции «Русские сезоны» (выпечка, горячие напитки, блины с начинкой).

Со 2 по 10 января на «Роза Холл» выступят известные российские артисты: Алексей Чумаков, Вадим Самойлов (лидер рок-группы «Агата Кристи»), Григорий Лепс, Максим Аверин. Также со своим Stand up - шоу выступит на площадке Евгений Чебатков.

Инновации и волшебство

На курорте «Газпром-Поляна» в гондоле канатной дороги можно будет посетить резиденцию Деда Мороза. В канун Нового года он доставит гостей к площадке приюта «Пихтовый». Кроме того, на площади перед ТРЦ «Галактика» пройдут новогодние шоу с участием аниматоров, аквагримом и розыгрышем подарков.

Пятизвездочные отели приглашают своих гостей окунуться в мир инноваций и волшебства.

«Мир искусственного интеллекта — новогодняя ночь погрузит всех в атмосферу, где границы между реальностью и фантазией стираются. Волшебные зеркала и интерактивный предсказатель будущего — интересный способ взглянуть на себя и узнать, что ждет впереди. Авторское праздничное меню от шеф-поваров курорта порадует ценителей кулинарных изысков»,— рассказали в пресс-службе курорта.

Главным украшением Новогодней ночи на курорте станет выступление звезды Анны Семенович.

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