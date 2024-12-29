Лавров: наш мораторий на размещение РСМД практически нежизнеспособен

России придется отказаться от своего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Пока решение остается в силе, но США, по мнению Москвы, «высокомерно проигнорировали предостережения со стороны России и Китая» и перешли к развертыванию вооружений в различных регионах мира.

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться»,— сказал господин Лавров «РИА Новости». Он напомнил, что президент Владимир Путин обещал, что Россия будет соразмерно отвечать на развертывание РСМД.

Министр также напомнил об испытании гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник». По его мнению, оно «убедительно продемонстрировало наши возможности и решимость в реализации компенсирующих мер».

Сергей Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз «противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер». Министр пообещал, что «гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание».

Владимир Путин в июле заявил, что если США развернут РСМД в Германии, то Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание таких систем. Вашингтон планирует начать развертывание РСМД в Европе в 2026 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракеты просят огня».