В Швеции ищут места для захоронения тысяч людей на случай войны

Похоронные ассоциации Швеции пытаются приобрести достаточно земли на случай, если им придется хоронить тысячи погибших на войне, передает Associated Press. Так, ассоциация похоронных бюро Гётеборга, которая работает во втором по величине городе Швеции, хочет получить больше 40 тыс. кв. м земли, если потребуется срочно похоронить 30 тыс. человек.

Причиной поисков земли стали рекомендации Шведской церкви, Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил. Похоронные организации несут ответственность за наличие достаточного количества земли для захоронения примерно 5% населения прихода в случае необходимости.

Старший советник Ассоциации похоронных бюро Гётеборга Катарина Эвенсет заявила, что проблема характерна для крупных городов, «где земельных ресурсов изначально не хватает и их не всегда достаточно для удовлетворения потребностей в кладбищах даже в мирное время».

Швеция весной 2024 года вступила в НАТО. Страна объявила о желании получить членство в альянсе после введения российских войск на Украину.