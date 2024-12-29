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Коммерсантъ FM
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Папа римский присвоил дворянский титул главе союза староверов Севастьянову

Папа римский Франциск возвел в дворянское звание председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова и его жену, оперную певицу Светлану Касьян. Решение принято в честь Юбилейного года.

Господин Севастьянов рассказал, что его семью приняли в дворянское звание «РИА Новости». «Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами»,— сказал председатель союза староверов.

Юбилейный год в католицизме провозглашается каждые 25 лет. 2025 год станет 27-м юбилейным годом со дня их установления в 1300 году. Их изначально планировали праздновать каждые 100 лет, но позднее срок снизился до 25. Папа римский может объявить Юбилейный год и вне этого срока. Так, в 2015 году папа римский Франциск провозгласил Год милосердия.

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