Полиция изъяла 2,5 тысячи пиротехнических изделий в Сочи

Полиция и представители администрации Сочи проводят рейды по выявлению незаконной торговли взрывоопасными изделиями. За минувшие сутки обнаружили десять точек нелегальной продажи пиротехники, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе проверки на ул. Тепличной правоохранители обнаружили несанкционированный ларек с фейерверками. Из торговой точки изъяли 2,5 тыс. единиц пиротехнической продукции. На всех нарушителей составили административные протоколы.

Жителей города и туристов призывают сообщать о незаконной торговле фейерверками и петардами по телефону: 8 (862) 269-22-00.

Нурий Бзасежев