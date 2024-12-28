Казанское кафе «Лафа» оштрафовали на 60 тыс. руб. за нарушение санитарных норм

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани выявила нарушения трудового законодательства и санитарных норм в ООО «Лафа». По итогам проверки заведение оштрафовали на 60 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания и несоблюдение технических регламентов. Кроме того, в компании выявлены нарушения при оформлении трудовых договоров и несоблюдение требований охраны труда.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении должностного лица за ненадлежащее оформление трудовых договоров, а также в отношении юридического лица за нарушение требований охраны труда. Материалы дел направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан.

Анар Зейналов