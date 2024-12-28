Торговые центры Краснодара изменят режим работы на новогодние праздники

Торговые центры Краснодара перейдут на особый режим работы в новогодние праздники. В последний день 2024 года ТРЦ «Красная Площадь», «Галерея Краснодар», «OZ МОЛЛ», «СБС Мегамолл», «Галактика», «Сити Центр» и «МЕГА Адыгея-Кубань» сократят время работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

31 декабря большинство комплексов будет открыто с 10:00, а закрытие запланировано в диапазоне от 17:00 до 20:00. Гипермаркеты в ТРЦ начнут работу раньше — с 8:00-8:30.

В первый день 2025 года торговые центры возобновят работу после полудня. Самое раннее открытие в 12:00 у «Галереи Краснодар», позже всех — в 15:00 — начнут работу «Красная Площадь» и «OZ МОЛЛ». Закрытие ТРЦ 1 января запланировано на 22:00.

Со 2 января все торговые комплексы вернутся к обычному графику работы.

Нурий Бзасежев