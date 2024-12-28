Донской космонавт Николай Чуб передал директору ФСИН флаг, побывавший в космосе

Уроженец Новочеркасска Николай Чуб вместе с другими космонавтами Героями России Олегом КОноненко и Константином Борисовым передали флаг ФСИН директору федерального ведомства Аркадию Гостеву. полотно побывало на борту МКС, в 145-летний юбилей УИС астронавты записали видеопоздравление на его фоне —информирует пресс-служба ГУФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН по Ростовской области Фото: ГУФСИН по Ростовской области

Церемония прошла во время встречи с космонавтами, в рамках которой они рассказали о работе за пределами Земли. Чуб, Кононенко и Борисов оставили на флаге свои росписи. Его передали в Центральную постоянно действующую экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы.

Дмитрий Ковалевский