В Казани 80 млн человек воспользовались метро, троллейбусами и трамваями в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский электротранспорт перевез 80 млн пассажиров в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский электротранспорт перевез 80 млн пассажиров в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Юбилейным пассажиром стал казанец Игорь Купцов, которому вручили сертификат на 100 поездок в метро и памятный подарок.

По прогнозам предприятия, к концу 2024 года общее количество перевезенных пассажиров превысит 80,5 млн человек, что на 4% больше показателей прошлого года. В 2023 году услугами предприятия воспользовались 77,1 млн человек.

Анар Зейналов