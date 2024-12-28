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Казанский электротранспорт перевез 80 млн пассажиров в 2024 году

В Казани 80 млн человек воспользовались метро, троллейбусами и трамваями в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Казанский электротранспорт перевез 80 млн пассажиров в 2024 году

Казанский электротранспорт перевез 80 млн пассажиров в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казанский электротранспорт перевез 80 млн пассажиров в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Юбилейным пассажиром стал казанец Игорь Купцов, которому вручили сертификат на 100 поездок в метро и памятный подарок.

По прогнозам предприятия, к концу 2024 года общее количество перевезенных пассажиров превысит 80,5 млн человек, что на 4% больше показателей прошлого года. В 2023 году услугами предприятия воспользовались 77,1 млн человек.

Анар Зейналов

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