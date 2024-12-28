Объем промышленного производства на Дону вырос на 6,3%

Индекс промышленного производства в Ростовской области в ноябре составил 106,3% к показателям аналогичного периода прошлого года. Это следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С начала года объем промышленного производства достиг 1,65 трлн руб. Добыча угля в регионе год к году выросла на 2,3%, объем отгрузки составил 19,5 млрд руб. В сфере обрабатывающей промышленности товарооборот превысил 1,37 трлн руб. Значительнее всего увеличилось производство электрооборудования — в 1,5 раза. Производство кокса и нефтепродуктов, напротив, упало на 25,6%.

Дмитрий Ковалевский