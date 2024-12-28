Geox представила коллекцию зимней обуви

Итальянская обувная марка Geox представила свою зимнюю линейку. В нее вошли кроссовки, ботинки и высокие кеды. Челси, дезерты и хайкеры выполнены из кожи и замши и созданы с учетом технологий, позволяющих облегчить нагрузку на ноги. Для непогоды подойдут ботинки потяжелее — модель Aerantis отлично дышит и не позволяет ногам уставать от длительных прогулок. А для тех, кто решил остаться в городе, есть кроссовки Spherica со стельками Zero Shock Pads, которые обеспечивают оптимальную амортизацию. Все модели уже доступны на сайте и в бутиках Geox.

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