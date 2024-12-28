В Краснодаре определили график работы медучреждений в зимние праздники

Стационары и служба скорой помощи Краснодара продолжат работу в круглосуточном режиме в период новогодних праздников. Травматологические пункты также сохранят обычный график работы, а бригады неотложной помощи будут выезжать к пациентам до 22:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поликлиники города с 31 декабря по 8 января примут пациентов без выходных по измененному расписанию, которое опубликовали на сайтах медучреждений. Дежурные терапевты и педиатры будут вести прием до 16:00. Аптеки, реализующие льготные препараты, синхронизируют время работы с медицинскими организациями, выписывающими рецепты.

Вызвать скорую помощь можно по номерам: 03 (со стационарных телефонов), 103 (с мобильных) и 112 (по единому номеру). Кроме того, краевой минздрав обеспечит работу круглосуточной горячей линии по телефону: 8 (800) 200-03-66.

Нурий Бзасежев