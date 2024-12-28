Аэропорт Сочи примет почти полмиллиона пассажиров за новогодние праздники

Аэропорт Сочи прогнозирует увеличение пассажиропотока в предстоящие новогодние праздники. С 28 декабря по 12 января воздушная гавань планирует принять около 470 тыс. человек, сообщает пресс-служба авиа-хаба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На внутренних маршрутах лидирует московское направление с ожидаемым пассажиропотоком 167,6 тыс. пассажиров. Далее следуют рейсы в Санкт-Петербург (44,7 тыс.), Екатеринбург (31 тыс.), Новосибирск (14,2 тыс.) и Самару (11,9 тыс.).

Среди международных направлений наибольшей популярностью пользуются перелеты в Стамбул, куда отправятся 16,7 тыс. путешественников. За ним следуют: Ереван (12,9 тыс.), Дубай (7,3 тыс.), Анталья (5,9 тыс.) и Ташкент (5,1 тыс.).

В связи с повышенным пассажиропотоком администрация аэропорта рекомендует прибывать на регистрацию за три часа до вылета.

Нурий Бзасежев