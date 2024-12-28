Директора майкопского УК обвинили в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура Майкопа выявила нарушения законодательства в сфере ЖКХ в ходе проверки деятельности одной из управляющих компаний (УК). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в 2024 году директор УК использовал по своему усмотрению поступившие от населения 15,5 млн руб. Средства предназначались для оплаты услуг электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Указанные действия нанесли ущерб ресурсоснабжающим организациям, не получившим оплату за предоставленные услуги.

Материалы проверки передали в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. На основании собранных данных ОМВД России по Майкопу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Прокуратура взяла расследование на особый контроль.

Нурий Бзасежев