В Ярославле в ДТП около НПЗ пострадал водитель

В Ярославле 28 декабря на трассе М-8 в аварии с грузовиком пострадал водитель легковой машины. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео, размещенного в соцсетях «Свободный Ярославль 2.0» Фото: Скриншот видео, размещенного в соцсетях «Свободный Ярославль 2.0»

По данным ведомства, в районе нефтеперерабатывающего завода в 15:57 столкнулись грузовик и легковой автомобиль Skoda. «По имеющимся данным водитель "Шкоды" доставлен в медицинское учреждение»,— уточнили «Ъ-Ярославль» в ведомстве.

Как сообщили пользователи соцсетей, грузовик полностью перегородил дорогу. Также очевидцы публиковали фото скопившейся пробки.

Алла Чижова