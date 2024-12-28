В Ростове построят бульвар Авиаторов за полмиллиона рублей

Ростовская администрация получила положительное заключение экспертизы на проект строительства бульвара Авиаторов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Логвиненко, стоимость объекта оценивают в 528,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Четырехполосная дорога протяженностью 1,3 км соединит ул. Берберовскую и пересадочный узел Центрального автовокзала. Она положит начало опорной сети дорог строящегося ЖК «Новый Ростов» — его начали возводить в сентябре 2023 года. Здесь появятся тротуары и велосипедные дорожки. Средства на реализацию проекта уже заложены в областной бюджет.

Дмитрий Ковалевский