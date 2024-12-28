На овощебазе под Краснодаром выявили 56 нелегально находящихся в РФ иностранцев

Сотрудники регионального УФСБ и полиции обнаружили нарушителей миграционного законодательства под Краснодаром. На овощебазе в хуторе Ленина выявили 56 граждан Узбекистана и Таджикистана, незаконно работающих на объекте, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что 18 иностранцев нарушили режим пребывания на территории РФ. Им предстоит выплатить штрафы, после чего они будут депортированы.

По информации регионального ведомства, в ноябре 2024 года с территории Краснодарского края было принудительно выдворено 97 иностранных граждан. Нелегал приезжали из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и других государств СНГ. Также депортировали гражданина Сирии.

С начала 2024 года в России отмечается значительный рост числа нелегальных мигрантов. По состоянию на 1 октября, их число превысило 740 тыс. человек, что на 40% больше по сравнению с началом года.

Нурий Бзасежев