В Рыбинске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Рыбинске с 1 января 2025 года стоимость проезда за наличный расчет составит 40 руб., за безналичный — 36 руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Рыбинска составляет 32 руб. Как сообщал «Ъ-Ярославль», предельный (максимальный) тариф на проезд в автобусах там в 2025 году составит 41,25 руб.

Как уточняют в правительстве области, стоимость проездного билета в Рыбинске на один вид транспорта составит 1,8 тыс. руб., на два — 2,2 тыс. руб. Повышение стоимости проезда объяснили повышением цен на топливо, запчасти и техническое обслуживание подвижного состава.

Алла Чижова