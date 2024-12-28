Экс-депутат предстанет перед судом за поджог кафе в Ярославле

В Ярославле в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего депутата муниципалитета Дмитрия Соколова, который обвиняется в поджоге ресторана «Сквер». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Следствие считает, что в октябре 2023 года ночью Соколов поджег две бутылки с зажигательной смесью и бросил их в летнюю веранду кафе «Сквер» на Первомайском бульваре. Как уточняют в прокуратуре, обвиняемый знал, что в заведении есть посетители. Одна из посетительниц получила ожоги до 23% поверхности тела. Владельцу кафе нанесен материальный ущерб в размере 11 млн руб.

Дмитрий Соколов обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и покушении на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганский побуждений. Дело рассмотрит Кировский районный суд.