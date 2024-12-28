В Сочи открыли штаб по подготовке зимнего курортного сезона

В поселке Красная Поляна состоялось первое заседание городского оперативного штаба по подготовке к зимнему сезону 2024-2025. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием представителей городской и краевой администраций. Также к заседанию присоединились сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и руководители горнолыжных курортов.

В ходе встречи стало известно, что на территории курортов Газпром Поляна, Роза Хутор и Красная Поляна приступили к работе три мониторинговые группы. Они ежедневно проверяют зоны канатных дорог, места посадки и высадки, а также территории касс, парковки экскурсионных автобусов и объекты размещения.

По прогнозу властей, в зимнем сезоне туристов примут 668 объектов размещения на 92 тыс. мест, включая 52 санатория, 140 крупных гостиничных комплексов и 475 малых отелей. В горном кластере расположили 168 гостиниц на 27,5 тыс. мест.

За первые сутки работы три горнолыжных курорта продали более 10 тыс. спортивных и прогулочных ски-пассов. Мобильные группы проверили 157 объектов потребительской сферы на территории курортов и поселка Эсто-Садок.

Нурий Бзасежев