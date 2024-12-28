Десятки домов остались без отопления в Ворошиловском районе Ростова
В связи с аварией на теплотрассе в Ворошиловском районе Ростова без отопления остались 77 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр ЖКХ региона Сергей Орлов.
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По его словам, тепло перестало поступать в МКД в границах ул. Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова, пер. Оренбургский и ул. Башкирская. В Департаменте ЖКХ и энергетики города пообещали завершить работы по устранению дефекта до 22:00. Ремонтом трубы на ул. Ларина, 45/3 занимается АО «Теплокоммунэнерго».