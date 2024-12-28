В инвестпроекты в Тамбовской области до 2030 года могут вложить 50 млрд рублей

В Тамбовской области в период с 2025 по 2030 годы планируют реализовать более 30 проектов и мероприятий по модернизации и техническому перевооружению индустриального производства. Совокупный объем инвестиций может составить порядка 50 млрд руб. Средства планируют направить на развитие производств в химической отрасли, оборонно-промышленного комплекса, железнодорожного машиностроения, металлообработки и деревообработки. Об этом сообщили в облправительстве.

Власти рассчитывают, что реализация инвестпроектов позволит увеличить объем производства продукции, в том числе по импортозамещению, налоговых платежей в бюджеты всех уровней и создать новые рабочие места.

В облправительстве отметили, что в прошлом году рост инвестиций в основной капитал индустриальных отраслей промышленности региона был увеличен на 25%, а в 2024 году местные предприятия запланировали освоить инвестиции с ростом более 200%.

Одним из наиболее весомых инвестпроектов в Тамбовской области в 2024 году региональные власти назвали запуск производства круглых и профильных труб большого сечения местной компании «Металл сервис». Объем инвестиций составил 2,5 млрд руб. Также в облправительстве отметили инвестпроекты местного производителя красителей и пигментов АО «Пигмент» на 2,5 млрд руб. в сумме, в том числе запуск линии по производству монометиланилина за 1 млрд руб. Власти добавили, что продукт уже поставляется в Африку, Азию, Латинскую Америку.

Эти летом стало известно, что «Пигмент» хочет вложить 8 млрд руб. в модернизацию производства. В частности, завод намеревался выпускать импортозамещающие присадки к топливам, акриловые эмульсии и пигменты. Наращивать производство предприятие рассчитывало на 15–20% в год.

Подробнее о планах «Пигмента» — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева