Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из природного парка «Анапская пересыпь» вывезли 35 тонн песка с мазутом

С территории природного парка «Анапская пересыпь» за 28 декабря вывезли 35 тонн песка с фракциями мазута. Как сообщили в пресс-службе Минприроды Краснодарского края, песок вывозят на полигон в хуторе Воскресенском. Очищать прибрежную территорию парка продолжат 29 декабря.

Фото: минприроды Краснодарского края

Фото: минприроды Краснодарского края

На территории памятника природы «Озеро Соленое» новых загрязнений не выявлено. Там ситуацию мониторируют группы МЧС.

Сотрудники управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и администрации Темрюкского района проводят подготовительные работы для прокладки траншеи в границах охранной зоны. Уже завезены адсорбирующие боны, которые планируют установить в южной части озера. Это поможет предотвратить попадание нефтепродуктов в акваторию памятника природы. Их протяженность составит около 1,5 км.

«На остальных особо охраняемых природных территориях, оказавшихся в зоне ЧС, новых загрязнений мазутом не выявлено»,— сообщили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...