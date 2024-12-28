Из природного парка «Анапская пересыпь» вывезли 35 тонн песка с мазутом

С территории природного парка «Анапская пересыпь» за 28 декабря вывезли 35 тонн песка с фракциями мазута. Как сообщили в пресс-службе Минприроды Краснодарского края, песок вывозят на полигон в хуторе Воскресенском. Очищать прибрежную территорию парка продолжат 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

На территории памятника природы «Озеро Соленое» новых загрязнений не выявлено. Там ситуацию мониторируют группы МЧС.

Сотрудники управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и администрации Темрюкского района проводят подготовительные работы для прокладки траншеи в границах охранной зоны. Уже завезены адсорбирующие боны, которые планируют установить в южной части озера. Это поможет предотвратить попадание нефтепродуктов в акваторию памятника природы. Их протяженность составит около 1,5 км.

«На остальных особо охраняемых природных территориях, оказавшихся в зоне ЧС, новых загрязнений мазутом не выявлено»,— сообщили в ведомстве.

Татьяна Ручкина