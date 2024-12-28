Обманутая мошенниками женщина попыталась поджечь МФЦ в Курске

Управление МВД по Курской области сообщило о возбуждении уголовного дела против 70-летней женщины, которая подожгла входную дверь в многофункциональный центр (МФЦ) на улице Щепкина в облцентре. Она была задержана.

На допросе пенсионерка рассказала, что пойти на преступление ее вынудили люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Разговаривая с ней по телефону, они убедили ее, что в МФЦ находятся мошенники, которые пытаются оформить на нее кредит. По их словам, после поджога на место должен был вылететь вертолет со спецназом, чтобы задержать злоумышленников. «Женщина, не проявив критического мышления, беспрекословно выполнила все указания», — сообщили в УМВД.

Примечательно, что телефонные мошенники также убедили женщину обналичить кредитную карту на сумму почти 200 тыс. руб.. Эти деньги отправить им она не успела.

Полиция возбудило в отношении задержанной уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

На прошлой неделе в Курске было возбуждено аналогичное дело в отношении 44-летнего преподавателя, который поджог служебный транспорт полиции. По данным полиции, мужчина стал жертвой телефонных мошенников и перевел им крупную сумму денег.

Владимир Зоркий