IP-телефония подпала под запрет

Кабмин запретил связь через IP-телефонию, речь идет об отмене звонков с помощью интернета на мобильные и стационарные телефоны. Перечень лицензий на оказание услуг связи был оптимизирован для ограничения телефонного мошенничества, говорится на сайте правительства. Так, из списка уберут лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Подчеркивается, что мошенники часто использовали этот метод, потому что он позволял подменять номера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Такое решение позволит ограничить звонки от телефонных аферистов, говорит гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков: «IP-телефония зарождалась много лет назад как один из самых дешевых вариантов связи. Но проблема состоит в том, что отслеживать такой трафик очень тяжело, а сейчас, когда очень много мошеннических схем, он превалирует. Мошенники используют всевозможные варианты: это звонки с подменных номеров, звонки с "серых" сим-карт, которые были куплены без предъявления паспорта, с помощью IP-телефонии. Минцифры последовательно отключает те варианты, которые могут использоваться для обмана граждан.

IP-телефония в свое время была нужна для международной и междугородней связи. Плюс ее в основном используют корпоративные клиенты. Ну, значит, они будут использовать другие варианты, которые будут по-другому настроены, потому что сейчас нельзя будет с помощью интернета звонить на стационарный или сотовый телефон».

Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года. Это достаточно большой временной промежуток, чтобы бизнес успел перестроиться, считает IT-эксперт Сергей Вильянов: «Впереди девять месяцев, за это время можно очень много интересного сделать. Я просто напомню, что предыдущие изменения в этот документ вносились зимой нынешнего года. Ситуация очень подвижная, это не какая-то веха, которую нельзя изменить. Поэтому до 1 сентября еще очень многое может измениться. Фактически речь идет о том, что добавляется в лицензию телефонии слово "местная" и появляется тип лицензии без голосовой связи.

То есть, скорее всего, речь идет о том, что иностранные компании не смогут "приземлять" звонки на российские номера за пределами IP-телефонии. Тех, кто делает это в пределах страны, это коснется только в том плане, что операторам придется внести изменения в лицензию.

Очень многие отечественные компании до сих пор для таких задач использовали зарубежные call-центры, причем из довольно неожиданных стран. Иногда это были Грузия, Армения, Казахстан, а иногда Кипр и так далее. Видимо, так было дешевле, проще. Таким компаниям, конечно, придется, скорее всего, перейти на операторов с правильными лицензиями».

Правительство отмечает, что это решение не скажется на обычных пользователях, так как для звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые не привязаны к стационарной и мобильной телефонной связи.

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Анна Кулецкая