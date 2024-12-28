В новогоднюю ночь в Ярославле похолодает до -7 градусов

В Ярославле в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха опустится до -7°С. Такие данные размещены на сайте Ярославского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская площадь

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Советская площадь

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Прогнозируется, что днем 31 декабря будет до -1°С, временами — небольшие осадки. Ночью станет холоднее, но снега не ожидается. Днем 1 января в городе пройдет снег, а на улице потеплеет до -4°С. Такая дневная погода сохранится до 3 января включительно, а по ночам будет подмораживать. По данным «Метеовестей», к 10 января температура воздуха опустится до -17°С.

Алла Чижова