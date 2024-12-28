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Владимир Путин переименовал город-тезку Ростова-на-Дону

Город-тезку Ростова-на-Дону в Ярославской области официально переименовали в Ростов Великий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин,

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

С предложением выступили депутаты региональной думы, Они мотивировали смену имени тем, что название «Ростов Великий» вошло в обиход у населения. Теперь его название меньше походит на столицу Ростовской области.

Старейший город Золотого Кольца основан в IX веке первым русским князем Рюриком. Сегодня в нем проживают более 28 тыс. человек.

Дмитрий Ковалевский

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