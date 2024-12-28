На ремонт кинотеатра Пушкина в Челябинске направят 102 млн рублей

Челябинский центр искусств «Театр + кино» объявил тендер на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – кинотеатра имени Александра Пушкина. Начальная стоимость контракта составляет более 102 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать кинозал и связанные с ним помещения, модернизировать системы отопления, инженерные сети. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января 2025 года. Итоги подведут 3 февраля.