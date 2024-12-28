Власти продают энергокомплекс Белореченского района за 353 млн рублей

Как стало известно «Ъ-Кубань», в Белореченском районе Краснодарского края власти выставили на торги объекты электросетевого хозяйства с начальной ценой в 353,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Организатором торгов является администрация Белореченского городского поселения. С торгов реализуются трансформаторные подстанции (ТП), линии электропередач (ЛЭП) и другие объекты электросетевого хозяйства.

Согласно документам, стоимость недвижимого имущества составляет 112,9 млн руб., стоимость земельных участков — 11,5 млн руб., стоимость движимого имущества — 229 млн руб. Величина повышения начальной цены составляет 5% (17,7 млн руб.), задаток — 70,6 млн руб. (20%). Заявки на участие в торгах принимаются до 14 января 2025 года, аукцион назначен на 20 января 2025 года.

В отношении объектов электросетевого хозяйства установлены обязательства по поставке электрической энергии, оказанию услуг по передаче электрической энергии и услуги технологического присоединения к объекту электросетевого хозяйства потребителям и абонентам по регулируемым ценам (тарифам).

Кроме того, покупатель обязуется эксплуатировать объекты недвижимости (проводить регламенты работы, техобслуживание, текущий и капитальный ремонт с целью поддержания оборудования в исправном состоянии). Также приобретатель муниципального имущества должен предоставлять на безвозмездной основе местным властям беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства.

Тат Гаспарян