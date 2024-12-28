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Около 2 тыс. новогодних деревьев изъяли с незаконных елочных базаров в Петербурге

За последнюю неделю декабря в результате рейдов от незаконных елочных базаров в Петербурге освободили 27 находящихся в собственности города земельных участков. Работы проводили специалисты комитета по контролю за имуществом совместно с подведомственным СПб ГКУ «ЦПЭИГИ».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как уточнили в ККИ, проверки прошли в Выборгском, Невском, Московском, Приморском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Кировском и Пушкинском районах. В ходе мероприятий ликвидированы елочные базары у станций метро «Пролетарская», «Комендантский проспект», «Проспект Просвещения», «Парк Победы», а также на Серебристом бульваре, Ростовской улице в поселке Шушары, на проспекте Королева, Октябрьской улице в Колпино, на улицах Карпинского, Композиторов и Яхтенной, Пискаревском, 2-м Муринском, Светлановском и Комендантском проспектах, на бульваре Трудящихся в Колпино и на углу улиц Сикейроса и Есенина.

Кроме этого, по два земельных участка освобождено на улице Маршала Захарова и Искровском проспекте, Полоцкой улице в поселке Шушары. Сразу три елочных базара ликвидировано на проспекте Науки. В результате проведенных работ изъято около 2 тыс. новогодних деревьев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что елочные базары в Петербурге официально начали размещать с 20 декабря. Согласно регламенту, торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов. Список легальных точек по продаже елок опубликован на сайте комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга.

Андрей Цедрик

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